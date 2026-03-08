CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe-Samsunspor maçı 11'ler belli mi?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’in tek namağlup takımı Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak kritik randevunun beIN Sports canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve şampiyonluk yolundaki son puan durumu haberimizde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 14:54
Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı anlatım...

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in tek namağlup takımı Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak kritik randevunun canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve şampiyonluk yolundaki son puan durumu haberimizde. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde, Samsunspor son 5 maçta gol yememeyi başardı. Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından Antalya kampında tamamladılar. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyede. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını artırmak ve namağlup unvanını korumak için sahaya çıkacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak bu kritik mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar, mücadeleyi canlı takip ederek skor ve gelişmeleri anlık olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Cherif, Kerem.

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Elayis Tavşan, Ndiaye.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIK VE KADRO DURUMU

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly ise maça yetiştirildi. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumları maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU VE EKSİKLER

Sarı-lacivertliler, ligde son 10 maçta 1 galibiyet alabildi ancak Türkiye Kupası'ndaki 4-0'lık Gaziantep FK zaferiyle moral buldu. Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo maçı kaçıracak. Marco Asensio'nun durumu maç saatinde netleşecek.

İKİ TAKIMIN REKABET GEÇMİŞİ

Ligde iki takım arasında oynanan 65 karşılaşmada Fenerbahçe 35, Samsunspor 12 galibiyet aldı, 18 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 110 gol atarken, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İlk yarıda oynanan maç 0-0 biterken, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Samsunspor maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

