Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenişemedi!

Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 15:29
Gaziantep FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlik ile noktalandı. 54. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Lulian Maxim'in golü ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 63. dakikada Serginho ile skoru eşitledi. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar birer puana razı geldi.

Bu sonuç ile birlikte Gaziantep FK'nın puanı 30, lig sonuncusu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün puanı ise 14 oldu.

