Ziraat Türkiye Kupası
Rize Pala'yla döndü!

Rize Pala’yla döndü!

Ç.Rize, son 13 dakikasına 2-0 yenik girdiği G.Birliği deplasmanında, sağ beki Mithat Pala’yla geri döndü. Gençler’de Metin Diyadin’le yollar ayrıldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Rize Pala’yla döndü!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta G.Birliği, Ç.Rizespor'u ağırladı. 14'te Samet'in kendi kalesine attığı gol, VAR'dan iptal edildi. 18'de bu sefer Sowe kendi kalesini havalandırdı: 1-0. 45'te de Koita, ilk devrenin skorunu belirledi: 2-0.

SÜRPRİZ AYRILIK

İkinci yarıda maça ortak olmaya çalışan Rizespor, aradığı golü 77'de Mithat Pala ile buldu ve farkı bire indirdi. 87'de Mithat Pala bir kez daha sahneye çıktı ve dramatik karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 2-2. G.Birliği, maçın ardından Metin Diyadin'le yolların ayrıldığını açıkladı.

6 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor, deplasmanda üst üste 2. beraberliğini aldı.

SAĞ BEK SÜRPRİZİ

Rize hocası Recep Uçar, "Bu kadar ofansif hamle yapıp, maçı sağ bekimizin 2 golüyle bir puanla döndüğümüz enteresan da bir oyun oldu" dedi.

DİYADİN'E FESİH

G.Birliği yönetimi, Rizespor beraberliği sonrasında sürpriz bir karara imza attı. Kırmızı-siyahlılar, Metin Diyadin'in kontratını tek taraflı feshettiğini açıkladı.

DİĞER
