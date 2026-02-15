Konyaspor kayıp

Süper Lig'de tırmanışa geçmek isteyen Alanyaspor'la Konyaspor, Alanya'da kozlarını paylaştı. Akdeniz ekibi 37'de Hwang'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Ruan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

RUAN'DAN SAMBA

2. yarıda 80'de ilk golün sahibi 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Ruan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Hadergjonaj golle sonuçlandırdı ve 2-0 yaptı. 83'te Bardhi'nin golü sadece tabelayı değiştirdi: 2-1. Alanya, 4 maç sonra kazandı.

Konyaspor, Alanya deplasmanında da kötü gidişatı durduramadı ve 3 puan hasreti 12 maça çıktı.