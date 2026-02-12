CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Telafi edeceğiz

Telafi edeceğiz

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, gol yollarındaki bitiricilikten yakınırken, G.Saray yenilgisini G.Birliği deplasmanında telafi etmek istediklerini vurguladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Telafi edeceğiz

Trendyol Süper Lig'de sahasındaki Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Çaykur Rizespor, bu hafta Gençlerbirliği deplasmanında bu 3 puan hasretine son vermek istiyor. Galatasaray yenilgisinde gol yollarındaki bitiricilikten yakınan teknik direktör Recep Uçar, deplasmandaki Gençlerbirliği karşılaşması için telafi ve seri galibiyetler sözü verdi. Recep Uçar, "Eksiklerimizin farkındayız. Yönetimimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Gol yollarındaki bitiricilik sorununu mutlaka çözmek zorundayız. Taraftarımızın yarattığı harika atmosferin karşılığını veremediğimiz için gerçekten çok üzgünüm. Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte bu durumu telafi edecek seri galibiyetlere odaklanacağız" sözleriyle yeşil-mavili camiaya umut dağıttı.

SOWE'NiN YERiNE HAİTİLİ PIERROT

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar, G.Birliği maçında hücum hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Gambiyalı golcü Ali Sowe'un bu sezon sadece 3 golde kalması ve Galatasaray maçında da mutluk iki gollük fırsatı değerlendirememesi Recep Uçar'ı forvette değişiklik yapmaya itti. Uçar'ın Gençlerbirliği maçında Sowe'nin yerine Yunan ekibi AEK'dan kiralanan 30 yaşındaki Haitili Pierrot'a forma vermesi bekleniyor.

