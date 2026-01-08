CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Sikan’a talibiz

Sikan’a talibiz

Samsunspor Başkanı Yıldırım, golcülerinden ayrılan olursa Trabzonspor'dan Sikan'ı düşündüklerini söyledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Sikan’a talibiz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 4 futbolcu önerdiğini söyledi. Yüksel Yıldırım, "Başkan Ertuğrul Doğan, bize kendi takımından 4 oyuncu önerdi. Cihan Çanak'ı düşündük ama sonrasında Trabzonspor'un Cihan Çanak için farklı bir planı oldu. Santraforlarımızdan ayrılma ihtimali oluşan olursa Sikan'ı o zaman düşünebiliriz" dedi.

MUSABA AYIP ETTİ!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın, Turkcell Süper Kupa maçında çok büyük bir terbiyesizlik yaptığını ve futbolcu için yaptıkları teşekkür paylaşımını kaldırdıklarını açıkladı.

FİYATLAR ABARTILI

Yerli transferinde zorlandıklarını vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Sağ, sol bek arıyorum ama ortada yok. Bodrum'dan sol bek istedim, 1 milyon euro çekti. Manisa FK'dan istedim, 1.5 milyon çekti. Alt ligden oyuncu ya..." diye konuştu.

SON DAKİKA
