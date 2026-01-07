Sola Moraes

Süper Lig'de ilk yarıyı 4. sırada tamamlayıp Avrupa kupaları hedefine dev adımlar yürüyen Göztepe, transferde de hız kesmiyor. Luiz ve Antunes transferleriyle hücum hattını takviye eden Göz-Göz, savunma hattı için de rotasını Brezilya'ya kırdı. İzmir ekibi, Fenerbahçe efsanesi Alex'in teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilya 2. Lig takımı Operario'dan sol bek Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues'ı gündemine aldı. Bonservisi Brezilya ekibi Goias'ta olan28 yaşındaki Moraes'in sözleşmesinin kasımda sona erecek olması transferde Göztepe'nin elini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıktı.

STANIMIR STOILOV ONAY VERDİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Brezilyalı sol beke onay verdiği, sarı-kırmızılı yönetimin de Moraes'in transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa bir süre içerisinde somut adımların atılacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun Avrupa'daki bir ligde forma giyme fikrine sıcak bakmasının transferde belirleyici bir rol oynayacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada boy gösteren Moraes, 4 gol katkısı sağladı. Santos ve Juventude gibi takımlarda da oynayan Moraes, futbol kariyerinde daha önce Brezilya dışında hiçbir ülkede top koşturmadı.

GÖZTEPE'DEN SÖKE'YE 9 GOL

Göztepe hazıklık maçında Söke 1970'i 9-1 yenerken gollerini; Juan (2), Sabra (2), Janderson (2), Antunes, Rhaldney ve Arda attı. Diğer hazırlık maçlarında alınan sonuçlar: Gaziantep FKPetrolul 52: 1-1, Kayserispor- Hermannstadt: 0-0, F.Karagümrük-U.Cluj: 2-1.