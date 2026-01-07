CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Sola Moraes

Sola Moraes

Avrupa kupalarını hedefleyen Göz-Göz, teknik direktörlüğünü Fenerbahçe efsanesi Alex’in yaptığı Brezilya 2. Lig ekibi Operario’ya kiralanan, bonservisi Goias’taki 28 yaşındaki Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues için bastırıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sola Moraes

Süper Lig'de ilk yarıyı 4. sırada tamamlayıp Avrupa kupaları hedefine dev adımlar yürüyen Göztepe, transferde de hız kesmiyor. Luiz ve Antunes transferleriyle hücum hattını takviye eden Göz-Göz, savunma hattı için de rotasını Brezilya'ya kırdı. İzmir ekibi, Fenerbahçe efsanesi Alex'in teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilya 2. Lig takımı Operario'dan sol bek Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues'ı gündemine aldı. Bonservisi Brezilya ekibi Goias'ta olan28 yaşındaki Moraes'in sözleşmesinin kasımda sona erecek olması transferde Göztepe'nin elini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıktı.

STANIMIR STOILOV ONAY VERDİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Brezilyalı sol beke onay verdiği, sarı-kırmızılı yönetimin de Moraes'in transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa bir süre içerisinde somut adımların atılacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun Avrupa'daki bir ligde forma giyme fikrine sıcak bakmasının transferde belirleyici bir rol oynayacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada boy gösteren Moraes, 4 gol katkısı sağladı. Santos ve Juventude gibi takımlarda da oynayan Moraes, futbol kariyerinde daha önce Brezilya dışında hiçbir ülkede top koşturmadı.

GÖZTEPE'DEN SÖKE'YE 9 GOL

Göztepe hazıklık maçında Söke 1970'i 9-1 yenerken gollerini; Juan (2), Sabra (2), Janderson (2), Antunes, Rhaldney ve Arda attı. Diğer hazırlık maçlarında alınan sonuçlar: Gaziantep FKPetrolul 52: 1-1, Kayserispor- Hermannstadt: 0-0, F.Karagümrük-U.Cluj: 2-1.

Aslan dünya yıldızı için harekete geçti
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13