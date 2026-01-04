Owusu bombası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor, Radnik Surdulica formasıyla bu sezon fırtına gibi esen 19 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Douglas Owusu’yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Samsunspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, Musaba ve Soner Aydoğdu'nun takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlı ekip, rotasını Sırbistan'a çevirdi ve Radnik Surdulica formasıyla bu sezon adından söz ettiren 19 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Douglas Owusu için harekete geçti. 1.80 boyundaki genç yetenek, sol ayağını etkili kullanıyor; yüksek pres gücü, oyun kurma becerileri ve dikine oyunuyla dikkat çekiyor.

FORMUNUN ZIRVESINDE

Owusu, 2025-2026 sezonunda Radnik ile çıktığı 20 resmi karşılaşmada 7 gol atarak skorer yönünü ortaya koydu. Sofascore verilerine göre; ortalama 7.10 gibi yüksek bir reyting yakalayan genç oyuncu, son maçında 8.3 puan alarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Transfermarkt'ta piyasa değeri 700 bin Euro olarak gösterilen Owusu, bu performansıyla birçok kulübün radarına girdi. Genç yıldızın peşinde Young Boys, KVC Westerlo, Al Ahly gibi önemli kulüplerin yanı sıra başka ekipler de bulunuyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yönetimi, hem sahadaki katkısı hem de ileride yaratacağı potansiyel satış değeri nedeniyle Owusu'yu yakından izliyor. Önümüzdeki günlerde resmi temasların artması ve transferin netleşmesi bekleniyor.

