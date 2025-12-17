CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe'de 3 aday

Göztepe'de 3 aday

Stoilov’un forvete takviye istediği Göztepe’de, Brezilya’dan Thiaguinho, Arjantin’den Veliz ve Norveç’ten Karlsbakk gündemde. Bulgar hocanın favorileri Veliz ve Karlsbakk

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Göztepe'de 3 aday

Göztepe'de teknik direktör Stoilov, Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki Gaziantep FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Avrupa kupaları hedefine ulaşmak için kadronun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bulgar teknik adam, uzun bir süredir özellikle hücum hattında rekabeti ve üretkenliği artıracak oyunculara acil ihtiyaçları olduğunu belirterek transfer istiyor. Hücum hattında minimum 3 transfer isteyen Stoilov'un listesi de belli oldu: Brezilya'dan Thiguinho, Arjantin'den Veliz ve Norveç'ten Karlsbakk.

1.94'LÜK DEV VİKİNG

Bu üç isim üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde en az ikisini kadrosuna katmayı planlıyor. Brezilya 2. Ligi'nde CRB'de oynayan 24 yaşındaki sağ kanat Thiaguinho, forma giydiği 36 maçta 8 gol, 2 asist yaptı. İngiliz ekibi Tottenham'ın Arjantin'de Rosario'ya kiraladığı Veliz, sol kanat ve forvette görev yaparken, 15 maçta 5 gol attı. Stoilov'un gözdesi olan 1.94 boyundaki 22 yaşındaki Norveçli santrfor Karlsbakk, 33 maçta 21 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1.94 metre boyundaki Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'ın yüksek gol sayısı (18 gol), Stanimir Stoilov'un "en iyi santrforu alma" hedefine uygun bir profil çiziyor. İngiliz ekibi Tottenham'ın genç yeteneği Alejo Veliz ise hem kanatta hem de merkezde görev yapabilmesiyle esneklik sağlayabilir.

Anasayfa
