Samsun'da kazanan RAMS Başakşehir: İşte maçın özeti

Samsun'da kazanan RAMS Başakşehir: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Samsunspor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 21:58 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 23:16
Samsun'da kazanan RAMS Başakşehir: İşte maçın özeti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

SHOMURODOV ONUACHU'YU YAKALADI

RAMS Başakşehir'in golcü ismi Eldor Shomurodov, Samsunspor'a attığı gol ile bu sezon Trendyol Süper Lig'de 11. golünü kaydetti. Özbek futbolcu bu golü ile Trabzonspor'un golcüsü Onuachu'ya zirvede ortak oldu.

BERTUĞ'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL

RAMS Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, geçen hafta Fenerbahçe ağlarına attığı gol ile takımına 1 puanı getirirken bu hafta da Samsunspor'u boş geçmeyerek galibiyete katkı sağladı.

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Samsunspor'un, Trendyol Süper Lig'de bu maç ile birlikte galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Karadeniz temsilisi son olarak 9 Kasım tarihinde İkas Eyüpspor'u mağlup etmişti.

Bu mücadele ile birlikte RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de puanını 20'ye yükseltti. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. RAMS Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

SON DAKİKA
