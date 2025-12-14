Kayseri’de kaleci şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor'la Alanyaspor golsüz berabere kaldı. Kalecilerin düellosuna sahne olan maçta ilk yarıda Kayseri ekibinde Cardoso, Akdeniz temsilcisinde Ogundu kaleciye takıldı. 12. dakikada ise turuncu-yeşillilerin atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hagi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı ve devre golsüz sona erdi.

87'DE ERTUĞRUL

İkinci yarıda da tablo değişmedi. Kalecilerin başrolü oynadığı golsüz maçın kader anında 87'de kaleci Bilal'ın uzun topunda Alanya savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken topu Cardoso'ya kaptırdı. Portekizli yıldızın ceza yayı üzerinden aşırtma vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran müthiş kurtardı ve maç 0-0 sona erdi. Üst üste 2. beraberliğini alan Kayserispor, yenilmezliğini de 3 maça çıkardı.