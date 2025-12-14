CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kayseri’de kaleci şov

Kayseri’de kaleci şov

Kayserispor’la, Alanyaspor golsüz berabere kaldı. Kayseri’de Bilal, Alanya’da Ertuğrul, 5’er kurtarışla gol izni vermedi. Kayseri ekibi üst üste 2, Akdeniz temsilcisi 3. beraberliğini aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayseri’de kaleci şov

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor'la Alanyaspor golsüz berabere kaldı. Kalecilerin düellosuna sahne olan maçta ilk yarıda Kayseri ekibinde Cardoso, Akdeniz temsilcisinde Ogundu kaleciye takıldı. 12. dakikada ise turuncu-yeşillilerin atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hagi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı ve devre golsüz sona erdi.

87'DE ERTUĞRUL

İkinci yarıda da tablo değişmedi. Kalecilerin başrolü oynadığı golsüz maçın kader anında 87'de kaleci Bilal'ın uzun topunda Alanya savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken topu Cardoso'ya kaptırdı. Portekizli yıldızın ceza yayı üzerinden aşırtma vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran müthiş kurtardı ve maç 0-0 sona erdi. Üst üste 2. beraberliğini alan Kayserispor, yenilmezliğini de 3 maça çıkardı.

G.Saray'dan Salah'a teklifi!
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42
Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:42
Daha Eski
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:42
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 00:42
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 00:42
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 00:42
Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! 00:42
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 00:41