CANLI | Süper Lig: 15. Hafta Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı canlı izle!

Beşiktaş maçı canlı izleme bilgileri...Süper Lig 15. hafta programında yer alan Beşiktaş maçı, futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki bu önemli mücadeleyi takip etmek isteyenler, internette sürekli "Beşiktaş–Gaziantep FK maçı izle" ve "canlı maç yayını" aramaları yapıyor. Beşiktaş maçı, hem siyah-beyazlı takımın çıkış mücadelesi hem de Gaziantep FK'nın deplasmandaki formu nedeniyle büyük bir heyecan yaratıyor. Bu nedenle "Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?'', "Beşiktaş - Gaziantep FK maçı izle seçenekleri neler?" gibi sorular sıkça soruluyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı nasıl izlenir? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı canlı anlatımı FOTOMAÇ.com'da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda bu akşam oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak ve maçın hakemi Kadir Sağlam olacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Abraham.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Semih, Talha, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Bayo, Lungoyi.

VAR HAKEMİ

Halil Umut Meler, Beşiktaş-Gaziantep FK maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.

RAFA SILVA GELİŞMESİ

Beşiktaş, bireysel antrenmanlara dönen ve kısa süre içinde maç kadrosuna dahil olması beklenen yıldız oyun kurucu Rafa Silva ile ilgili olumlu gelişme yaşadı. Son üç günde takımla çalışan Rafa Silvanın kadroda olup olmayacağı bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.

Üç haftadır kadroda bulunmayan Portekizli yıldızın, teknik direktör Sergen Yalçın uygun gördüğü takdirde geniş kadroda yer alması bekleniyor.

Takımın yaratıcı gücünü son haftalarda üstlenen Vaclav Cerny, hücumda önemli rol oynamayı sürdürürken; Cengiz Ünder de ürettiği pozisyonlarla siyah-beyazlıların en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaması, Jonas Svensson'un ise durumunun belirsizliğini koruması teknik ekibi düşündüren konular arasında. Karagümrük maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz ile sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gabriel Paulistanın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Gaziantep FK cephesinde ise sakatlık sorunları sürüyor. Ali Mevran Ablak ve Salem Mbakata uzun süredir devam eden diz problemleri nedeniyle forma giyemiyor. Eyüpspor karşısında sakatlanan ve kupa maçını kaçıran Melih Kabasakalın da oynaması beklenmiyor. Öte yandan Muhammet Taha Güneş ve Nazım Sangare, bahis ihlali nedeniyle cezalı durumda.

Gaziantep FK, geçen sezon mart ayında Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek deplasmandaki 8 maçlık yenilgi serisine son vermişti. Ancak kırmızı-siyahlılar bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. İlk 9 maçta topladığı 17 puanla iyi bir başlangıç yapan ekip, son 5 lig maçında maç başına yalnızca bir puan ortalaması yakalayabildi. Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet, form düşüklüğünü gözler önüne sererken; hafta içi Yeşil Yalova FK karşısında kazanılan 2-0'lık Türkiye Kupası galibiyeti moral depoladı. Teknik direktör Burak Yılmaz, takımın Avrupa kupaları hedefini sürdürdüğünü ancak bunun için üst sıralardaki rakiplere karşı galibiyet alınması gerektiğini vurguladı.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı. Antalyaspor'u deplasmanda 3-1, Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe derbisinden 3-2 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHADAKİ SIKINTISI

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 lig maçında sadece 1 puan alabildi.

Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu üç maçın tamamında skor üstünlüğünü elde etmesine rağmen avantajını koruyamadı.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ligde 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Gaziantep FK maçında kart görmesi halinde, 16. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP FK'YE KARŞI SON 3 MAÇTA KAZANAMADI

Siyah-beyazlı ekip, ligde Gaziantep FK ile oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemedi.

Geçen sezonun ikinci yarısında 2-0 kaybeden Beşiktaş, geçen yılın ilk devre maçında 1-1 berabere kalmış, ikinci devrede ise sahasında 2-1 mağlup olmuştu.

