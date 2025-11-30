CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Antalyaspor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Son hafta maçlarında berabere kalan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin 3 puanı alacağı merak ediliyor. Evinde oynayacağı maçta kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Erol Bulut ve öğrencileri, 14 puanla 13. sırada yer alıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde son 3 maçını da kaybetmeyen sarı-kırmızılılar ise 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Antalyaspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 16:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Göztepe, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekerken kritik bir 90 dakikada kozlarını paylaşıyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Samet, Paal, Ceesay, Safuri, Storm, Abdülkadir, Boli.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANTALYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 38. RANDEVU

Tarihleri boyunca 37 defa karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında 38. kez rakip oluyor. Daha önce oynanan 13 maçı kırmızı-beyazlılar üstün tamamlarken, 10 karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar kazandı. İki takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Antalyaspor-Göztepe maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
Abdullah Ercan’dan derbi yorumu!
DİĞER
Galatasaray’a Zaniolo müjdesi! Geleceği için açıklama geldi
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler
Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce Torino'yu ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi! Lecce Torino'yu ilk yarıda bulduğu gollerle devirdi! 16:34
Vasco da Gama’dan Cuesta kararı! Vasco da Gama’dan Cuesta kararı! 16:24
Fırtına'da Vanspor mesaisi! Fırtına'da Vanspor mesaisi! 15:49
Sivas Bolu'yu penaltı golüyle devirdi! Sivas Bolu'yu penaltı golüyle devirdi! 15:43
Zeren Spor Beşiktaş'ı mağlup etti! Zeren Spor Beşiktaş'ı mağlup etti! 15:39
Milli kareteci Eray Şamdan altın madalya kazandı Milli kareteci Eray Şamdan altın madalya kazandı 15:32
Daha Eski
R. Madrid’den Arda Güler’e büyük övgü! R. Madrid’den Arda Güler’e büyük övgü! 15:28
Sarıyer 3 puanı tek golle aldı! Sarıyer 3 puanı tek golle aldı! 15:28
Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva... Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva... 14:40
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı! 13:38
Freiburg-Mainz 05 maçı ne zaman? Freiburg-Mainz 05 maçı ne zaman? 13:27
Eintracht Franfurkt-Wolfsburg maçı ne zaman? Eintracht Franfurkt-Wolfsburg maçı ne zaman? 13:20