Antalyaspor - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Göztepe, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekerken kritik bir 90 dakikada kozlarını paylaşıyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Samet, Paal, Ceesay, Safuri, Storm, Abdülkadir, Boli.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

ANTALYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 38. RANDEVU

Tarihleri boyunca 37 defa karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında 38. kez rakip oluyor. Daha önce oynanan 13 maçı kırmızı-beyazlılar üstün tamamlarken, 10 karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar kazandı. İki takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Antalyaspor-Göztepe maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.

ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.