Trabzonspor-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın ve 11'ler!

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Papara Park’ta oynanacak mücadele için taraftarlar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. İşte, Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı bilgileri!

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 15:49 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 15:56
Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip et!

''Trabzonspor - Konyaspor maçı bu akşam mı? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda?" soruları bugün futbol gündeminin en çok arananları arasında yer alıyor. Süper Lig'in 14. haftasında bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Sezonun istikrarlı takımlarından olan Trabzonspor, ligde topladığı 28 puanla 3. sırada yer alıyor ve iç sahada galibiyet hedefliyor. Rakibi Konyaspor ise 15 puanla 10. sırada bulunuyor ve güçlü deplasman oyunu ile sürpriz peşinde. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? TS maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Trabzonspor-Tümosan Konyaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcı hakemleri Süleyman Özay ve Bilal Gölen dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı oldu.

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Okay, Oulai, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yasir, Uğurcan, Guilherme, Y. Andzouana, M. Ştefanescu, Jo Jin-Ho, Melih, E. Bardhi, Umut Nayir, J. Muleka.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ

Trabzonspor-Konyaspor müsabakasının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi ise Candaş Elbil oldu.

Trabzonspor maç günü paylaşımı

TÜMOSAN Konyaspor maç günü paylaşımı

