Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. 22 puanla 6. sırada bulunan ev sahibi ekip, ligdeki başarı iddiasını sürdürerek 3 maçlık yenilmezlik serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. İkas Eyüpspor ise 9 puanla yer aldığı 16. sırada, Trendyol 1. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Son 4 karşılaşmasından 3 mağllubiyet ve 1 beraberlik alan Orhan Ak'ın ekibi, deplasmanda 3 puanı bularak moral depolamak istiyor. Gaziantep FK-İkas Eyüpspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 16:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, teknik adam Burak Yılmaz'ın öğrencileri, yeni galibiyet serisinin 2. halkası için sahaya çıktı. Kayserispor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral depolayan ev sahibi ekip, ilk 5'e yükselme yolundaki kritik maçta hata yapmak istemiyor. İkas Eyüpspor ise küme hattından kurtulmanın peşinde. Son 4 maçından 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, son galibiyetini 9. haftada Kasımpaşa'ya karşı almıştı.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. Gaziantrep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 17.00'de, Ömer T. Güldibi'nin düdüğüyle başladı.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Semih, Tayyip, Maxim, Rodrigues

İkas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Dragus, Emre, Umut, Thiam

Derbi öncesi flaş Ederson iddiası!
G.Saray'a derbi öncesi müjde!
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
Kayseri’den altın değerinde galibiyet!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
