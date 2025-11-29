Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, teknik adam Burak Yılmaz'ın öğrencileri, yeni galibiyet serisinin 2. halkası için sahaya çıktı. Kayserispor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral depolayan ev sahibi ekip, ilk 5'e yükselme yolundaki kritik maçta hata yapmak istemiyor. İkas Eyüpspor ise küme hattından kurtulmanın peşinde. Son 4 maçından 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, son galibiyetini 9. haftada Kasımpaşa'ya karşı almıştı.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. Gaziantrep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 17.00'de, Ömer T. Güldibi'nin düdüğüyle başladı.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Semih, Tayyip, Maxim, Rodrigues

İkas Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Dragus, Emre, Umut, Thiam