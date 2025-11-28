CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa sunulacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 16:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere, yarın saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak.

Karşılaşmanın genel bilet satışı ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Futbolseverler biletleri passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira

Misafir Tribünü: 2.500 lira

Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor?
Türk Telekom reklam
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bilardo Federasyonu, çocuk ve aileler için harekete geçti Bilardo Federasyonu, çocuk ve aileler için harekete geçti 16:28
3 bant bilardo Türkiye şampiyonu Köseoğlu oldu 3 bant bilardo Türkiye şampiyonu Köseoğlu oldu 16:22
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! 16:18
F.Bahçe'den yürek ısıtan paylaşım! F.Bahçe'den yürek ısıtan paylaşım! 16:05
R. Betis Pellegrini ile nikah tazeledi! R. Betis Pellegrini ile nikah tazeledi! 15:52
Cengiz kabri başında anıldı Cengiz kabri başında anıldı 15:45
Daha Eski
R. Madrid Konate transferinden çekildi! R. Madrid Konate transferinden çekildi! 15:30
Jabeur Zeynep Sönmez'in mentörü olacak! Jabeur Zeynep Sönmez'in mentörü olacak! 15:23
Türkiye - Arnavutluk | CANLI Türkiye - Arnavutluk | CANLI 15:05
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 14:59
F.Bahçeli yıldızdan dikkat çeken paylaşım! F.Bahçeli yıldızdan dikkat çeken paylaşım! 14:35
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 14:19