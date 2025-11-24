CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor-Antalyaspor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Tümosan Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Çağdaş Atan yönetiminde ilk galibiyetini almayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında puanını 17'e çıkartmayı hedefliyor. Erol bulut ile henüz beklenilen çıkışı yakalayamayan kırmızı-beyazlılar ise zorlu deplasmanda kazanarak puanını 16'ya yüksetmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Konyaspor-Antalyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Konyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 10:15
Konyaspor-Antalyaspor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, önemli bir mücadeleye sahne oluyor. Tümosan Konyaspor, taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor'u konuk etmeye hazırlanırken iki ekip de haftayı kayıpsız geçmenin peşinde.Çağdaş Atan yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen yeşil-beyazlılar, zorlu rakibi karşısında ilk galibiyetini alarak puanını 17'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta ise Erol Bulut yönetimindeki Antalyaspor, bir türlü istikrarı yakalayamasa da Konya deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Konyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouna, Utku, Uğurcan, Guilherme, Jo, Melih, Bardhi, Stafanescu, Muleka, Umut Nayir

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Gianetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir, Soner, Saric, Cvancara, Boli

