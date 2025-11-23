CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Alanyaspor-Kasımpaşa maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Joao Pereira yönetiminde lige damga vurmaya devam eden Akdeniz ekibi, İstanbul temsilcisi karşısında 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Alanyaspor, 15 puanla 8. sırada yer alıyor. Şota Arveladze önderliğinde son 5 maçını da kazanamayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vererek, puanını 13'e çıkartmayı amaçlıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan, Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Joao Pereira yönetiminde lige iddialı bir giriş yapan Akdeniz temsilcisi, İstanbul ekibi karşısında üç maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Alanyaspor, topladığı 15 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. Deplasmanda mücadele edecek Kasımpaşa ise Şota Arveladze önderliğinde son beş maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. İstanbul ekibi, kötü gidişe dur demek ve puanını 13'e çıkarmak için Alanya deplasmanında etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Saran'dan limit planı! Transfer...
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde...
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? 10:45
Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı 10:44
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:19
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 10:17
Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... 10:03
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" 09:35
Daha Eski
Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! 09:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... 08:59
Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! 08:41
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" 08:31
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42