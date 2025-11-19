CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PFDK'dan Süper Lig kulüplerine cezalar yağdı!

PFDK’dan Süper Lig kulüplerine cezalar yağdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig kulübüne çeşitli sebeplerle para cezası verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 16:48
PFDK’dan Süper Lig kulüplerine cezalar yağdı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurulu çeşitli sebeplerle Galatasaray'a 860 bin lira, Kocaelispor'a 650 bin lira, Beşiktaş'a 640 bin lira, Trabzonspor'a 220 bin lira ve Göztepe'ye 160 bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye" yönelik açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon lira para cezası verilmesine hükmederken, RAMS Başakşehir yöneticisi Murat Yaman'a da akredite edilmediği alanda bulunması sebebiyle 40 bin lira para cezası verdi.

PFDK çeşitli nedenlerden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 440 bin lira, Sarıyer'e 220 bin lira, Vanspor'a 27 bin lira, Serikspor'a 27 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 27 bin lira ceza verdi.

Kurul tarafından kulüplere verilen cezaların yanı sıra Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'e 2 müsabakadan men ve 80 bin lira, Sarıyer futbolcusu Muhammet Ali Özbaskıcı'ya 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 lira, Sarıyer kulüp görevlisi Serkan Torun'a 1 müsabakadan men ve 40 bin lira, Sivasspor futbolcusu Valon Ethemi'ye 2 müsabakadan men ve 26 bin 700 lira, Erzurumspor FK Antrenörü Ziya Akçeken'e 1 müsabakadan men ve 20 bin lira, Esenler Erokspor futbolcusu Amilton'a 2 müsabakadan men ve 40 bin lira, Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye ise 40 bin lira para cezası verildi.

