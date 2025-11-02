Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler Kayseri'de. Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, Radomir Dalovic yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. 6 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor için alınacak üç puan, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise hedef seriye başlamak. Şota Arveladze idaresindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 10 haftada topladığı 10 puanla orta sıralarda yer alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan, Mendes, Furkan, Mane, Opoku, Onugkha

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson, Cem, Barasi, Fall, Gueye

Kayserispor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

TFF, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapıyor. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlendi.