Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Radomir Dalovic yönetiminde bu sezon ilk lig galibiyetini almayı amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Şota Arveladze ile 10 hafta sonunda 10 puan toplayan İstanbul temsilcisi ise Beşiktaş beraberliğinin ardından 3 puan almayı hedefliyor. sürdürüyor. Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 16:53
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler Kayseri'de. Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, Radomir Dalovic yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. 6 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor için alınacak üç puan, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise hedef seriye başlamak. Şota Arveladze idaresindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 10 haftada topladığı 10 puanla orta sıralarda yer alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan, Mendes, Furkan, Mane, Opoku, Onugkha

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson, Cem, Barasi, Fall, Gueye

Kayserispor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

TFF, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapıyor. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlendi.

