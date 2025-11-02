CANLI SKOR ANA SAYFA
Tümosan Konyaspor 1-3 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tümosan Konyaspor 1-3 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkan Samsunspor, etkili futboluyla 3-1 kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti Musaba, Ndiaye ve Satka’nın golleri getirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 16:29 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 16:44
Tümosan Konyaspor 1-3 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 5. dakikada Anthony Musaba'nın golüyle öne geçti. 13. dakikada Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkarırken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Samsunspor, 57. dakikada Lubomir Satka ile skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi Konyaspor, 59. dakikada Umut Nayir'in golüyle farkı ikiye indirse de, kalan dakikalarda sonucu değiştiremedi.

Bu galibiyetle Samsunspor puanını 20'ye yükseltirken Konyaspor 14 puanda kaldı. Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak, Konyaspor ise Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada Andzouana'nın uzaklaştıramadığı topta araya giren Musaba topla ceza sahası içerisine girdi. Musaba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

7. dakikada orta sahada topla buluşan Emre'nin gönderdiği topla ceza sahası içine giren Musaba'nın vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Rick van Drongelen'in uzun pasında topla buluşan Celil ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan Melih'i geçen Celil'in verdiği pasta Ndiaye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

38. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı kurtardı. Okan'dan seken topta araya giren Umut Nayir'in dokunuşunda da Okan tekrar meşin yuvarlağı çeldi.

2. YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Tomasson'un içeriye çevirdiği top arka direkte bulunan Emre'ye geldi. Emre'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

57. dakikada orta sahada topla buluşan Satka topu ceza sahasına getirerek pasını Ndiaye'ye verdi. Ndiaye'den tekrar pası alan Satka'nın ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

60. dakikada Andzouana'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

67. dakikada ceza sahası dışında Celil'den sıyrılan Andzouana'nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

84. dakikada Holse'nin ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Musaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

