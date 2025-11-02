CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik bir derbiye çıkacak takımlar, Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı haftada hata yapmak istemiyor. Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun kozlarını paylaşacağı haftada BJK-FB muhtemel 11'leri ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ayrıca, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 08:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 08:45
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler, Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden birine çevriliyor. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışının tam ortasında yer alan iki dev takım, Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. BJK-FB derbisinde alınacak sonuç, zirvede kartların yeniden dağıtılmasını sağlayabilir. Futbolseverler ise Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceğini merak ediyor. Özellikle, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş muhtemel 11

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa Silva, Toure, Abraham

Fenerbahçe muhtemel 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri

DERBİDE HEDEF 3 PUAN

Kasımpaşa maçında alınan beraberliğin ardından zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde hata yapmak istemiyor. Sergen Yalçın önderliğinde Dolmabahçe'de etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan siyah-beyazlılar, puanını 20'ye çıkartmayı hedefliyor.

Beşiktaş puan durumu

Domenico Tedesco yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından 4 gollü galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise zorlu Beşiktaş maçını da 3 puanla kapatmayı amaçlıyor. Şampiyonluk yarışında 25 puana yükselmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, kazanması durumunda 2. sıraya yükselecek.

Fenerbahçe puan durumu

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GÖZLER ABRAHAM VE EN-NESYRI'DE OLACAK

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma giymesi beklenen Tammy Abraham ve Youssef En-Nesyri'nin istatistikleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son olarak Kasımpaşa maçında penaltı kaçırarak eleştirilen odağı olan İngiliz golcü ile Gaziantep FK deplasmanında 2 gol kaydeden Faslı futbolcunun 2025-2026 Süper Lig sezonu gol ve asist katkıları şu şekilde:

Abraham-En-Nesyri istatistikleri

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE SON 5 DERBİYİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon derbilerde başarısız sonuçlar alırken, ezeli rakiplerine karşı 5 maçtır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde Galatasaray'a karşı 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbide 2 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a da ligde yaptığı 2 maçı da kaybetti. Kanarya, son derbi galibiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda sarı-kırmızılılara karşı yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ligdeki 4 derbide kalesinde 5 gol görürken, 1 gol kaydetti.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçları

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı takım, yeni stadında Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 20 derbide 3 mağlubiyet yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 2016-2017 sezonunda oynanan Türkiye Kupası derbisinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın yeni stadında derbi maçlardaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş derbi karnesi

Siyah-beyazlı takım, tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de evinde ve deplasmanda oynadığı tüm derbileri kaybetti. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-1, Galatasaray'a ise 1-0 yenildi. Rakiplerine karşı sahasında 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez taraftarı önünde mağlup oldu.

BJK-FB DERBİSİ ÖNCESİ 4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Hesap.com Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı kadrosu

Sarı-lacivertli ekipte ise İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular derbide sarı kart görmeleri halinde takımlarını gelecek hafta oynayacakları Zecorner Kayserispor maçında yalnız bırakacaklar.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sarı kart ceza sınırı

BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE ARASINDA 362. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugüne kadar 361. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Kanarya'nın 499 golüne, Kartal 459 golle karşılık verdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı istatistikleri

LİGDE 139. KARŞILAŞMA

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 138 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Beşiktaş, Dolmabahçe'de ve Kadıköy'de 1-0'lık skorlarla kazandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ'DA 14 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Siyah-beyazlılarda 14 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

BJK-FB maçı

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

FENERBAHÇE'DE 12 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ OYNAYACAK

Sarı-lacivertli takımda 12 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?

Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARINDA EN FARKLI SKORLAR

İki rakip arasında geride kalan 361 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 100 yılı aşkın rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş-Fenerbahçe en farklı skorlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazanırken, Beşiktaş da 23 Mart 1941'deki özel maçı 7-1'lik skorla galip tamamladı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNAYAN FUTBOLCULAR

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor. Son dönemde hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de oynayan futbolcular ise şunlar:

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan futbolcular

Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

