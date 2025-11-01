CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Göztepe - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İzmir temsilcisi bu sezon yalnızca Alanyaspor ve Galatasaray'a karşı mağlubiyet alırken 16 puanla bulunduğu 7. sıradan yukarı tırmanmak istiyor. Gençlerbirliği ise sezon boyu 2 galibiyete imza atarak 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattı sınırında bulunan Volkan Demirel'in öğrencileri, kümeden uzaklaşmak için 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Göztepe - Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 16:50
Göztepe - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İzmir-Ankara derbisinde ev sahibi takım, puanını 19'a yükselterek şampiyonluk yarışında ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak ligdeki 5. galibiyeti için yarışıyor. Konuk ekip ise bu sezon umduğu başlangıcı yapamadı. 6 mağlubiyet ve 2 galibiyetle 8 puana sahip olan Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in taktikleriyle küme sınırından kurtulmak için mücadele ediyor.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Lis, Arda, Taha, Heliton, Rhaldney, Cherni, Efkan, Miroshi, Dennis, Juan, Janderson

Gençlerbirliği: Erhan, Pedro, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

Göztepe-Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet soncunda topladığı 16 puanla 7. basamakta bulunurken, Ankara temsilcisi ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe'de sakatlıkları bulunan savunmacılar Godoi ve Furkan, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemedi. Ayrıca geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bokele de forma şansı bulamadı. İzmir ekibinde bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALIYOR

Göztepe - Gençlerbirliği mücadelesini Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi de Süleyman Bahadır oldu.

