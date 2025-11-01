CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Göztepe 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Göztepe 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni Juan Santos’un golüyle 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 19:05
Göztepe 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. İzmir ekibi, taraftarı önünde tek golle sonuca gitti.

Mücadelenin tek golü 45+1. dakikada Göztepe'nin hücum oyuncusu Juan Santos'tan geldi. İlk yarının uzatma dakikasında ağları havalandıran Santos, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

İkinci yarıda Gençlerbirliği beraberlik golü için bastırsa da skoru değiştiremedi ve mücadele 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece Göztepe'nin 2 maçlık mağlubiyet serisi son buldu. Volkan Demirel ise Gençlerbirliği'nin başında çıktığı ilk maçtan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

16 dakikada Dennis'in ceza sahasına yerden pasında Janderson'un sert şutunda kaleci Erhan, topu kornere çeldi.

25. dakikada Koita'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Oğulcan'ın ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Cherni'nin ortasında Goutas'ın kafasından seken topu Juan ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Yasin Kol, pozisyonda Juan'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü iptal etti.

45+1. dakikada Miroshi'nin ortasında ceza sahası içinde Juan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47. dakikada Arda Okan sol kanattan uzun bir taç atışı kullandı. Ceza sahasına inen topa Taha kafa vururken kaleci Erhan topu kornere çeldi.

54. dakikada Franco Tongya, ceza sahası önüne yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kale üzerinden dışarı çıktı.

61. dakikada Hanousek'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ceza sahasına inen top savunmanın kafasından sekti ve Göktan'ın önünde kaldı. Göktan'ın sert şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.

79. dakikada Janderson son çizgiye inip ceza sahası içine yerden pasını aktardı. Juan'ın şutunda top kale üzerinden dışarı çıktı.

