Süper Lig'in 11. haftasında derbileri yönetecek hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İşte Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçlarında düdük çalacak isimler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 14:18 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 14:27
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

31 EKİM CUMA:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 KASIM CUMARTESİ:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 KASIM PAZAR:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 KASIM PAZARTESİ:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

