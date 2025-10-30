CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Bahis soruşturmasında sıra futbolcularda! 3 bin 700 faal isim...

Bahis soruşturmasında sıra futbolcularda! 3 bin 700 faal isim...

Bahis skandalında 152 hakem PFDK’ye sevk edilmişti. 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı tarihi soruşturmada, bu isimlerin de önümüzdeki hafta PFDK’ye sevk edilmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahis soruşturmasında sıra futbolcularda! 3 bin 700 faal isim...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 152 hakem PFDK'ya sevk edildi. Bu hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti. Hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SEVK

Yargı süreci devam ederken, bahis skandalında 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme gelirken, bu futbolcuların da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor. Futbolcularla ilgili sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Deprem etkisi yaratacak sevklerin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

G.Saray'da Icardi için kritik hamle!
Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun için flaş talep!
DİĞER
Wilfried Singo'dan Okan Buruk'a sürpriz talep! Trabzonspor maçı öncesi...
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
G.Saray'a Sambacı stoper!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 00:57
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Daha Eski
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58