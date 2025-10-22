CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Telafisi Beşiktaş'la

Telafisi Beşiktaş'la

Evinde Kocaelispor’a yenilen Konyaspor, bugün erteleme maçında Beşiktaş’ı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmenin planlarını yapıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Telafisi Beşiktaş'la

Konyaspor, bugün erteleme maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Anadolu Kartalı'nda Uğurcan Yazğılı, orta saha oyuncuları Jevtovic ve Ufuk Akyol'un yanı sıra, kanat oyuncusu Tunahan Taşcı da sakatlığından dolayı yok. Geçen hafta evinde Kocaelispor'a kaybeden yeşil-beyazlılarda teknik direktör Recep Uçar, "Bizim amacımız bu sene kesinlikle ama kesinlikle düşmemeye oynamak değil. Farklı hedefleri olan bir takımız. taraftarımızı üzdük ama inşallah Beşiktaş maçında bunu telafi edeceğiz. Şehrimizde zaman zaman çalkantılar olur ama ben üzerimizde ölü toprağı olacağını hiç zannetmiyorum" diye umut dağıttı.

6 NUMARA SIKINTISI!

Recep Uçar, orta saha problemine de dikkat çekti. Uçar, "İstediğimiz orta sahayı alamadık. İki 6 numaramız sakatlandı. Yine de üstesinden geleceğiz" dedi.

ÇARŞAMBA UĞURLU

Konyaspor, Beşiktaş ile daha önce Çarşamba gününe denk gelen maçlarda yenilmedi. Anadolu Kartalı, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

