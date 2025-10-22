2'de 2'yle çıkarız

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Konferans Ligi için umut dağıttı: "Konferans Ligi'nde oynayacağımız 2 maç evimizde ve çok kritik. Bu maçları da kazanacak olursak, gruptan çıkabileceğiz. Kiev zorlu bir rakip. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile futbolcular Coulibaly ve Makoumbou, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çeviri Topluluğu tarafından düzenlenen "Kuzeyin Kralı OMÜ'de" isimli söyleşi etkinliğine katıldı. Konferans Ligi'nde yarın D.Kiev'i ağırlayacak Kırmızı-Şimşekler'de Reis, "Konferans Ligi'nde sonraki 2 maç evimizde ve çok kritik. Kazanırsak da gruptan çıkabileceğiz. Oyuncularımız da bu maçtan zevk alacaklardır. Ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklardır. Kiev zorlu bir rakip. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım" diye umutlu konuştu.

DINAMO KIEV'İ DEVİRECEK KALİTEMİZ VAR

Makoumbou ise takım içi iletişimde İngilizcenin ortak dil olduğunu vurgularken, saha içinde dilin tek olduğunun altını çizdi. Kongolu ön libero, "Burada en önemli olan şey sahada göstermiş olduğumuz performans. Sahanın dili de tektir. Burada en önemli olan şey D.Kiev'le oynayacağımız bu maçı kazanmaktır. Bu tür maçları dört gözle bekliyoruz" dedi. Fildişi Sahilli sağ açık Coulibaly de "D.Kiev maçını umarım kazanabiliriz. Takımımızda bu maçı kazanabilecek kalite var. Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Her şeyden önce maç maç gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

