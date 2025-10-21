Körfez uyum yakaladı

Süper Lig'de cumartesi günü Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Kocaelispor bir günlük aranın ardından top başı yaptı. Antrenman öncesinde soruları yanıtlayan yeşil-siyahlıların sağ bek oyuncusu Anfernee Dijksteel, "Yavaş yavaş galibiyet alışkanlığı kazanmaya başladık. Takım olarak birbirimize alıştık, uyum yakaladık. Kısa süre sonra Alanya maçı var. Bu maça hazırlanıp galip gelmek için elimizden geleni yapacağız " diye konuştu.

SELÇUK İNAN TEMKİNLİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan aldıkları galibiyetin Alanyaspor maçında güven ve iştah açısından mutlaka etkilerinin olacağını söyledi. İnan, "Nihayetinde başka maç, başka bir takım. Bir maç oynadık, kazandık ve bitti. Onun getirisi var ama onunla da yaşamamak gerekiyor. Çok zor bir maç olacak Alanyaspor maçı. İyi bir kadroları var. En azından şu an performansları üst seviyede. Ona göre de hazırlanacağız" dedi.