Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Dışarıda kral

Dışarıda kral

Kayserispor engelini de aşan Samsunspor bu sezon Süper Lig’de oynadığı 4 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı ekip, dış sahada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Dışarıda kral

Geçen sezon ligi 3. sırada bitirip UEFA Konferans Ligi bileti alan Samsunspor, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de istikrarlı grafiğini sürdürüyor. Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı takım puanını 16'ya yükselterek 9. haftayı 6. sırada kapattı. Karadeniz ekibi deplasmandaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Samsunspor bu sezon ligde dış sahada oynadığı 4 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi. Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Son olarak Kayserispor'u rakip sahada 3-1 mağlup eden Samsunspor perşembe günü Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk edecek.

ROTA DINAMO KIEV

Samsunspor'da gözler UEFA Konferans Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü oynanacak Dinamo Kiev sınavına çevrildi. Konferans Ligi grup aşamasındaki ilk sınavında Legia Varşova'yı Polonya'da 1-0 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz kendi evinde Ukrayna ekibini devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Karadeniz ekibinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

TARAFTARA KOLAYLIK

Samsunspor taraftarları, UEFA Konferans Ligi Dinamo Kiev maçı öncesinde bilet işlemlerinde kolaylık sağlamak için destek noktalarına yönlendiriliyor. Kulüp ve Biletinial üyelik desteği ekipleri, her cuma ve pazartesi günü belirlenen Store55 noktalarında taraftarlara yardımcı oluyor. Özellikle yoğun ilgi gören Avrupa sınavı öncesinde, ekipler bilet temini ve üyelik işlemlerinde taraftarların karşılaştığı sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

