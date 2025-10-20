İkas Eyüpspor 2-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok kaydetti.

5 HAFTA SONRA İLK KEZ!

İkas Eyüpspor, Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörü Orhan Ak ile ligde 5 hafta sonra galip geldi. Eyüpspor en son 25 Ağustos tarihinde Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 yenerek 3 puana uzanmıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte İkas Eyüpspor 8 puana ve 15. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.