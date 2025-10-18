CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig YHT'yle Konya'ya

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’de bugün deplasmanda Konya ile yapacağı maça Yüksek Hızlı Trenle (YHT) gitti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Kocaelispor, ilginç bir ulaşım tercihi yaptı. Yeşil-siyahlılar, dün saat 13.15'te İzmit Garı'ndan Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya'ya gitti. Teknik direktör Selçuk İnan, farklı bir seyahat programı olduğunu belirterek, oyuncuların da YHT ile Konya'ya gitmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Ligde son oynanan Eyüp maçını kazandıklarını hatırlatan İnan, Konya karşılaşması hakkında da "Konyaspor maçı bizim için çok önemli. Galibiyete ihtiyacımız var. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil" diye konuştu.

