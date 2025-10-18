CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Selçuk İnan: Böylesine zor bir deplasmanda 3 gol ile kazanmak beni çok mutlu etti

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 gol ile kazanmak beni çok mutlu etti" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:24
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Evet eksiklerimiz vardı, sakatlarımız var, milli takımından dönenler var. Bunları konuştuk. Ama bunun dışında maçtan önce de çok iyi bir milli takım arası geçirdiğimizi söyledim. Bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ve istediklerimizi neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 gol ile kazanmak beni çok mutlu etti. O yüzden onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

