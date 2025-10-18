Recep Uçar: Maalesef planladığımız düşüncelerimizi sahaya yansıtamadık

CANLI SKOR ANA SAYFA
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün evine mutsuz gönderdiğimiz taraftarlarımızı çarşamba günü Beşiktaş'la evimizde oynayacağımız maçta alacağımız, oynayacağımız iyi bir sonuçla inşallah evlerine mutlu göndermek istiyoruz" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:48
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, "Kocaeli'yle oynayacağımız maçı kazanıp yolumuza moralli bir şekilde devam etmek istiyorduk. Yaklaşık 9-10 gündür hazırlıkları bu doğrultuda yapıyorduk genel anlamda. Maç öncesi bazı şanssızlıklar yaşadığımız doğru. Oyun olarak baktığımızda özellikle ilk yarıda ne oyun, ne coşku, ne mücadele anlamında düşündüklerimiz, planlarımızı yansıtamadığımız bir ilk yarı. Kaleyi bulan şutumuzda büyük bir ihtimalle yok ilk yarı itibariyle. Onlar adına da çok çok iyi bir oyun yoktu ama daha iyi mücadele ediyorlardı. Bugün itibarıyla oyun olarak, mücadele olarak, samimi konuşmak gerekirse benim burada olduğumdan itibaren en kötü oyun. Belki en kötü mücadelelerden birisi. Üzgünüz, böyle bir oyun, böyle bir mücadele beklemiyordum. Maalesef planladığımız düşüncelerimizi sahaya yansıtamadığımız bir oyun. Alınacak dersler çok. En başta tabii böyle bir oyunun sorumlusu öncelikli olarak şahsım ve ekibim. Bugünü kapatacağız. Bugün evine mutsuz gönderdiğimiz taraftarlarımızı çarşamba günü Beşiktaş'la evimizde oynayacağımız maçta alacağımız, oynayacağımız iyi bir sonuçla inşallah evlerine mutlu göndermek istiyoruz. Kocaelispor'u bugün kazanma arzu isteğinden dolayı da tebrik ediyoruz. Onlara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
