Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kazanacağız

Kazanacağız

Konya Teknik Direktörü Recep Uçar, sahalarında Kocaeli'yi mutlak yenmek zorunda olduklarını vurgulayıp, "Milli ara sonrasında moralli devam etmek istiyoruz" dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Kazanacağız

Süper Lig'de iki maçtır yenilmeyen Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, Kocaelispor maçı için galibiyet sözü verdi. Kocaelispor'un bulundugu konumun kendilerini yanıltmaması gerektigini belirten Uçar, "Evimizde zor bir maç bizi bekliyor ama biz de milli ara ile beraber geçen haftadan beri hazırlıkları kesintisiz olarak sürdürüyoruz" dedi.

BAŞARACAĞIZ

Recep Uçar, cumartesi günü Kocaelispor karsısında taraftarlardan da destek istedi. Tecrübeli teknik adam, "Seyircimizin destegiyle kazanmak zorunda oldugumuz bir maç. Insallah hem arzu ettigimiz oyunu ortaya koyup hem de arzu ettigimiz skoru alıp, milli ara sonrasında moralli sekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım bunu da hep beraber basaracagız" diye konustu.

