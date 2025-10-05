Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Cem, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Gueye, Kubilay

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Ndao, Muleka, Umut

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başladı.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.