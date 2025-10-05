CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa, kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. Recep Uçar yönetiminde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Konyaspor ise zorlu maçta çıkış arıyor. Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 14:21
Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Cem, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Gueye, Kubilay

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Ndao, Muleka, Umut

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başladı.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

