Fatih Karagümrük- Gaziantep FK CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Fatih Karagümrük- Gaziantep FK CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Karagümrük, kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep FK ise zorlu maçta çıkış arıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 16:59
Fatih Karagümrük- Gaziantep FK CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 5 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Nikoloz, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago, Berkay, Larsson, Gray

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo

