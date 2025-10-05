Fatih Karagümrük- Gaziantep FK CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı 5 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Nikoloz, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago, Berkay, Larsson, Gray

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo