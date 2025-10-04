Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Alanyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Alanyaspor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Erenturk; Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek; Ulgun, Zuzek; Mimaroglu, Dele-Bashiru, Gurpuz; Niang

Alanyaspor: Taskiran; Akdag, Aliti, Lima; Keskin, Maestro, Makouta, Ozdemir; Kaya, Hwang; Ogundu

