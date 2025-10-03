Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
Kırmızı-beyazlılar, ligdeki 7 maçta 10 puan topladı.
Çaykur Rizespor'un ise 1 maç eksiğiyle 5 puanı bulunuyor.
ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Gianetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Safuri, Hasan, Van de Streek, Storm, Boli
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka