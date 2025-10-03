CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE

Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 19:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Kırmızı-beyazlılar, ligdeki 7 maçta 10 puan topladı.

Çaykur Rizespor'un ise 1 maç eksiğiyle 5 puanı bulunuyor.

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Gianetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Safuri, Hasan, Van de Streek, Storm, Boli

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka

Tekke'den Olaigbe açıklaması!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" "G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" 19:37
Tottenham'da Bentancur için flaş karar! Tottenham'da Bentancur için flaş karar! 19:25
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" 19:19
Tekke'den Olaigbe açıklaması! Tekke'den Olaigbe açıklaması! 18:35
Trabzonspor-Kayserispor | CANLI Trabzonspor-Kayserispor | CANLI 17:32
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:24
Daha Eski
F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı 16:58
Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı 16:33
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! 16:05
Bulgaristan aday kadrosunu açıkladı! Bulgaristan aday kadrosunu açıkladı! 16:00
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? 15:25
Abraham'da son durum ne? Abraham'da son durum ne? 15:14