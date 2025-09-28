Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor maçı MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler oynayacak?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta kendi sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Taraftarların gözü ise maç öncesinde kadro tercihleri üzerinde. Futbolseverler özellikle "Fenerbahçe – Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler forma giyecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler oynayacak, hangi futbolcular kadroda olacak? Antalyaspor hangi 11'le sahaya çıkacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Fred, Szymanski, Kerem, Asensio, Nesyri

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Georgiy, Gianetti, Bünyamin, Kenneth, Ceesay, Soner, Abdulkadir, Storm, Safuri, Van De Streek

🎯 https://t.co/2Gkf7JxoMo Antalyasporumuz, 2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7️⃣. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. 🗓 28 Eylül 2025, Pazar 🏟 Chobani Stadyumu ⏱️ 20.00 👤 Ali Yılmaz 📺 beIN Sports 1#AkreplerinMaçıVar pic.twitter.com/VkAw0m1iVP — Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) September 27, 2025

ANTALYASPOR'DA 6 EKSİK VAR

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Hesap.com Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.