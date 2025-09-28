Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor maçı MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler oynayacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor’u sahasında ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesinde en çok “Fenerbahçe – Antalyaspor muhtemel 11’ler belli oldu mu? Fenerbahçe’de kimler oynayacak?” sorularını araştırıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:46 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:57
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta kendi sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Taraftarların gözü ise maç öncesinde kadro tercihleri üzerinde. Futbolseverler özellikle "Fenerbahçe – Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler forma giyecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler oynayacak, hangi futbolcular kadroda olacak? Antalyaspor hangi 11'le sahaya çıkacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Fred, Szymanski, Kerem, Asensio, Nesyri

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Georgiy, Gianetti, Bünyamin, Kenneth, Ceesay, Soner, Abdulkadir, Storm, Safuri, Van De Streek

ANTALYASPOR'DA 6 EKSİK VAR

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Hesap.com Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

