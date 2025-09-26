CANLI SKOR ANA SAYFA
Korkusuz Kocaelispor

Kocaelispor'un yeni golcüsü Serdar Dursun, Beşiktaş deplasmanında korkmadan ve özgüvenli oynamaları gerektiğini vurguladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Korkusuz Kocaelispor

Beşiktaş'a konuk olacak Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ve takımın yeni golcüsü Serdar Dursun, açıklamarda bulundu. "İnanılmaz bir taraftar gücü var burada. Ondan dolayı inşallah onları bu sene mutlu edeceğiz" diyen 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Beşiktaş'ta tabii hoca değişimi oldu. Camianın evladı diyelim, Sergen Yalçın geri döndü. Onlar da 3 maçta 2 yenilgi aldılar. Taraftar gücünü kullanacaklardır. İyi bir plan, konsantrasyon, özgüvenle çıkmamız gerekiyor. Eğer korkarsak veya pasif oynarsak şansımız yok. Bundan dolayı özgüvenli şekilde herkesin kenetlenmesi lazım. Futbolcular, teknik heyet, yönetim, başkan, camia... Bundan dolayı ben umutluyum, niye kazanmayalım" dedi. Selçuk İnan da Beşiktaş'ı yenerek ligde ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

