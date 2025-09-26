Gençlerbirliği'nde Tongya'dan gözdağı

Gençlerbirliği'ne Eyüp maçında attığı golle bu sezon ilk galibiyetini getiren 23 yaşındaki Kamerun asıllı İtalyan 10 numara Tongya, Kayserispor deplasmanı için de umut dağıttı. Genç hücumcu, "Yeni bir takımımız var. Her antrenmanda da sıkı çalışıyoruz, bu çalışmalarımıza devam edersek iyi skorların da geleceğini düşünüyorum. Çok iyi bir hocamız var, bizi iyi bir şekilde hazırlıyor. Umarım oradan iyi bir skorla döneriz" dedi.

BİZİM İÇİN LİG YENİ BAŞLADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayseri'ye de galibiyet için gideceklerini belirtti. Eroğlu, "Bizim için lig yeni başladı. Kayserispor bizden 1 puan üstte. Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor" dedi.