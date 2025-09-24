Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Bu şekilde başarılı olmak mümkün değildi!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, alınan ağır yenilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Gisdol'un açıklamaları…

"BU ŞEKİLDE BAŞARILI OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

"Açıkça şunu söylemek gerekiyor, Kayserispor olarak 8 tane ilk 11 oyuncumuz eksikti bugün. Bu şekilde Beşiktaş'a karşı başarılı olmak mümkün değildi. Genç oyuncularımızla birlikte başladık. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımız mücadele ettiler ama istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var.

KAYSERİSPOR'UN GALİBİYET ALAMAMASI HAKKINDA

"Bunun birden fazla nedeni var. Takım biraz geç kuruldu, transferler farklı dönemde geldi. Bu süreçte sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybettik. Şimdi önümüzde önemli bir maç var, tam kadro olarak hazırlanmak ve öyle maça çıkmak istiyoruz."