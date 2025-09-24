CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Bu şekilde başarılı olmak mümkün değildi!

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Bu şekilde başarılı olmak mümkün değildi!

Trendyol Süper Lig’de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor, evinde Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. İşte Gisdol’un açıklamaları…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Bu şekilde başarılı olmak mümkün değildi!

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, alınan ağır yenilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Gisdol'un açıklamaları…

"BU ŞEKİLDE BAŞARILI OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

"Açıkça şunu söylemek gerekiyor, Kayserispor olarak 8 tane ilk 11 oyuncumuz eksikti bugün. Bu şekilde Beşiktaş'a karşı başarılı olmak mümkün değildi. Genç oyuncularımızla birlikte başladık. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımız mücadele ettiler ama istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var.

KAYSERİSPOR'UN GALİBİYET ALAMAMASI HAKKINDA

"Bunun birden fazla nedeni var. Takım biraz geç kuruldu, transferler farklı dönemde geldi. Bu süreçte sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybettik. Şimdi önümüzde önemli bir maç var, tam kadro olarak hazırlanmak ve öyle maça çıkmak istiyoruz."

Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu
F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI
DİĞER
57 yaşındaki rock yıldızı frene bastı! Teoman'dan hayranlarını şaşırtan açıklama: "Emekli oldum"
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi Macron ile görüştü
Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz!
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orkun Kökçü: Daha iyi olacağım! Orkun Kökçü: Daha iyi olacağım! 22:19
Devrim Şahin: İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim Devrim Şahin: İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim 22:13
Abraham: Kazandıkça işler iyiye gidecek Abraham: Kazandıkça işler iyiye gidecek 22:12
Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu 21:53
Sadettin Saran maçı yerinden takip etti! Sadettin Saran maçı yerinden takip etti! 20:53
Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz! Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz! 20:11
Daha Eski
Fırtına'nın F. Karagümrük mesaisi devam etti Fırtına'nın F. Karagümrük mesaisi devam etti 19:58
Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sözleri! Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sözleri! 19:25
Erzurumspor ile Keçiörengücü yenişemedi! Erzurumspor ile Keçiörengücü yenişemedi! 19:03
G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması! G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması! 18:50
PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto! PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto! 18:33
F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI 18:26