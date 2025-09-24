Cherif'i kadroya alın!

Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA listesine yeni golcüsü Cherif Ndiaye'yi eklemek için girişimde bulunduklarını açıkladı. UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için kulüplere uzun süreli sakatlık ve hastalık halinde en fazla bir oyuncuyu değiştirme hakkı tanımıştı. Samsunspor, yeni kural kapsamında başvuru yaptı. Kırmızı-Şimşekler, Avrupa'da santrfor olarak Mouandilmadji ve 19 yaşındaki Ebrima Ceesay'a yer vermişti. Ceesay'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeni düzenlemeyi gündemine alan Karadeniz ekibi, UEFA'nın onay vermesi halinde Ndiaye'yi Avrupa listesine eklemeyi planlıyor.