Antalyaspor - Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
5 maçta 3 galibiyeti bulunan Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise ilk 3 puanını almak istiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Yakub, Georgi, Van de Streek, Storm, Giannetti
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Abdulsamet, Denswil, Carole, Dorukhan, Benes, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha
ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele bugün saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.