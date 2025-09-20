Antalyaspor - Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. 5 maçta 3 galibiyeti bulunan Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise ilk 3 puanını almak istiyor. Antalyaspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 20:04
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

5 maçta 3 galibiyeti bulunan Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Bu sezon ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise ilk 3 puanını almak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Yakub, Georgi, Van de Streek, Storm, Giannetti

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Abdulsamet, Denswil, Carole, Dorukhan, Benes, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele bugün saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

