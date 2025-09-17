Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkan hazırlanan turuncu-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet almayı hedefliyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Anıl, Balkovec, Tarık, Johnson, Berkay, Barış, Gray, Tiago
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Hamza, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Deniz, Shomurodov
Fatih Karagümrük-Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 1. erteleme maçında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.
FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.