Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Nuri Şahin yönetiminde ilk karşılaşmasına deplasmanda çıkan turuncu-lacivertliler, 3 puan alarak çıkış arıyor. Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen Karagümrük ise etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 19:58
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Nuri Şahin yönetiminde ilk maçına çıkan hazırlanan turuncu-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet almayı hedefliyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Anıl, Balkovec, Tarık, Johnson, Berkay, Barış, Gray, Tiago

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Hamza, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Deniz, Shomurodov

Fatih Karagümrük-Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. erteleme maçında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

