CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor Appindangoye ile yolları ayırdı

Kocaelispor Appindangoye ile yolları ayırdı

Kocaelispor'da kadro planlaması kapsamında Aaron Appindangoye ile yolları karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 16:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor Appindangoye ile yolları ayırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinde Kocaelispor'da takımın geçen sezonki şampiyonlukta istikrarlı oyunuyla pay sahibi olan defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kariyerinde daha önce 2019-2024 yılları arasında Sivasspor forması giyen Aaron Appindangoye'nin kırmızı-beyazlılarla prensipte anlaştığı ve hafta başında imza atacağı belirtildi.

Türkiye-İtalya | CANLI İZLE
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı
DİĞER
Usta oyuncu Abidin Yerebakan'dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transfer...
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor Appindangoye ile yolları ayırdı Kocaelispor Appindangoye ile yolları ayırdı 15:36
İspanyol basınından Alperen'e övgü yağmuru! İspanyol basınından Alperen'e övgü yağmuru! 15:29
Trabzonspor F.Bahçe mesaisini sürdürdü Trabzonspor F.Bahçe mesaisini sürdürdü 14:58
G.Saray'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 14:36
Ederson F.Bahçe'de ilk idmanına çıktı! Ederson F.Bahçe'de ilk idmanına çıktı! 14:36
12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu! 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu! 14:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Beşiktaş'ta ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 13:57
Josef de Souza’dan Beşiktaş kararı! Josef de Souza’dan Beşiktaş kararı! 13:27
Türkiye-İspanya maçı bilgileri! Türkiye-İspanya maçı bilgileri! 13:21
İşte Mourinho'nun gönderilme sebebi! İşte Mourinho'nun gönderilme sebebi! 13:06
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı 12:56
Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! Toprak Fransa'da "2'de 2" yaptı! 12:46