Corendon Alanyaspor Ianis Hagi transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, son olarak İskoçya takımlarından Rangers forması giyen orta saha oyuncusu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Daha önce sizlerle bir araya geldiğimizde transferlerimizin devam edeceğini ve takımımızdan ayrılan oyuncuların yerine alacağımızı söylemiştik. Bugün de önemli bir transferi kulübümüze, Corendon Alanyaspor'umuza dahil ettik. Birkaç gündür de gündeme geldi Hagi. Biliyorsunuz Hagi, her iki kanatta da oynayan bir futbolcu. Değişik bölgelerde oynayan bir futbolcu. Ben inanıyorum ki kulübümüze çok katkı sağlayacak. Ben kendisinden gerçekten çok ümitliyim. Kendisi aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye'mize gelmiş geçmiş en büyük efsane futbolcularımızdan Gheorghe Hagi'nin oğlu. Hem kulübümüze hem Hagi'ye hayırlı olsun diyorum. Ailemize hoş geldin. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini ve iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

IANIS HAGİ: "KATKIDA BULUNMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Rumen futbolcu Ianis Hagi de, "Öncelikle evime, doğduğum yere geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok duygusal bir an benim için. Çok önemli bir adım kariyerimde. Kendime çok güveniyorum. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübü temsil etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Bu süreçte bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin beni ne kadar istediğini, beni ne kadar sevdiğini başından beri çok iyi hissettim. Bir an önce sahaya çıkıp bu kulübe katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE, DÜNYADAKİ EN ZOR LİGLERDEN BİRİ"

Türkiye'nin zor bir lig olduğunu söyleyen Hagi, "Kesinlikle Türkiye dünyadaki en zor liglerden biri. Çok kaliteli takımlar var. Çok para harcayan, çok tutkulu futbol takımları var. Üzerimde ciddi, büyük bir sorumluluk var. Bu kulübü, ailemi, ismimizi temsil etmek açısından. Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım. Bana kalan bir mirasın olduğunu farkındayım. Bu yüzden de çok sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Zaten insanların sizi bu kadar istemesi, bu kadar sevmesi gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Burada gerçekten çok keyifli karşılandım. Bu da yapacağımız çok iş olduğunun göstergesi. Taraftarlara şunu da net şekilde söyleyebilirim; motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde yüzümü vereceğimden emin olabilirler" dedi.

İmza töreninin ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Ianis Hagi'nin babası Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'ye Alanyaspor forması hediye etti.