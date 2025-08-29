CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Göztepe 1-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Göztepe ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 23:28 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 23:47
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Zorlu maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İzmir ekibinin golü 50. dakikada Anthony Dennis'ten geldi. Konyaspor'un sayısını ise 85. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe 8 puanla 3. sırada yer aldı. Konyaspor ise 7 puanla 4. sırada kaldı.

Göztepe milli ara sonrası Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Konyaspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Konyaspor atağında Ndao'nun sağ kanattan getirip ceza sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.

24'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda'nın sağ kanattan ortasında defanstan seken top Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden plasesi yine defansın müdahalesiyle direğin yanından kornere gitti.

31'inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisine gönderilen topu Umut Nayir kafayla Aleksic'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Lis topu çeldi.

40'ıncı dakikada Göztepe gole yaklaştı. Rhaldney'in pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş soluna uzanarak çıkardı.

49'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Cherni'nin kullandığı köşe atışında kale önüne düşen topu kontrol eden Dennis müsait durumda vuruşunu yaptı. Dennis'in sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Olaitan'ın ceza sahası içinde verdiği pasta Janderson bomboş durumda topu kaleci Deniz'e nişanladı.

66'ncı dakikada Janderson'un şutunda Konyaspor kalecisi Deniz topu çeldi. Pozisyonu takip eden Juan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta Deniz'in kafasına çarpan top ceza alanını terk etti.

85'inci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Tunahan ceza alanına sokuldu. Rakiplerinden sıyrılan oyuncunun sert şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

