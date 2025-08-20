CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu imzayı atıyor

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu imzayı atıyor

Transfer döneminde gündemi oldukça meşgul eden Arsenal'in Belçikalı yıldızı Trossard hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyla ilgili Arsenal kararını verdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:58
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu imzayı atıyor

Transfer dönemi boyunca ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Leonard Trossard, aspor.com.tr editörü Yağız Demirtaş'ın The Athletic'ten derlediği habere göre Arsenal ile yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak sözleşmenin süresi değişmedi: Belçikalı yıldız, 2026/2027 sezonunun sonuna kadar Arsenal'de kalmaya devam edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu imzayı atıyor

Premier Lig devi, Trossard'a büyük bir zam yaparken transfer söylentilerini de bitirmiş oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu artık satış listesinde değil.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu imzayı atıyor

29 yaşındaki kanat oyuncusu, Arsenal'e geldiği günden bu yana kulübe önemli katkılar sağladı. İngiliz basınına göre bu maaş artışı, oyuncunun takımdaki rolünü daha da güçlendirecek.

