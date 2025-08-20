TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu imzayı atıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Transfer dönemi boyunca ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Leonard Trossard, aspor.com.tr editörü Yağız Demirtaş'ın The Athletic'ten derlediği habere göre Arsenal ile yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak sözleşmenin süresi değişmedi: Belçikalı yıldız, 2026/2027 sezonunun sonuna kadar Arsenal'de kalmaya devam edecek.

Premier Lig devi, Trossard'a büyük bir zam yaparken transfer söylentilerini de bitirmiş oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu artık satış listesinde değil.